Ultimo canta a Scampia: 'Voi siete molto altro, sempre dalla vostra parte' (Di sabato 25 giugno 2022) " Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 giugno 2022) " Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi disia la stessa cosa. Allora oggi ho ...

Pubblicità

gibzayn : @iampfede in genere si canta l’ultimo singolo - Alessan31267419 : Napoli, Ultimo canta (a sorpresa) a Scampia: 'Dalla vostra parte, sempre' - menacinque2 : RT @LGrullita: È sceso in piazza e ha cantato coi ragazzi di scampia, ragazzi come tanti per i quali un biglietto per il concerto resta un… - ehiaguilera : RT @napolimagazine: VIDEO - #Ultimo canta tra i ragazzi a #Scampia “Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire senti… - Lucavad72 : RT @napolimagazine: VIDEO - #Ultimo canta tra i ragazzi a #Scampia “Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire senti… -