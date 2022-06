Tendenze tagli capelli corti estate 2022, è in voga il bob di Alexa Chung e il nixie cut (Di sabato 25 giugno 2022) I tagli capelli corti sono sempre amati da molte donne quindi non possono mancare nemmeno in questa estate 2022. Ad esempio si può prendere ispirazione da Alexa Chung che ha realizzato un bob. Inoltre si può optare anche il nixie cut e il classico pixie. Quindi questo è il momento giusto per scoprire tanti nuovi hairstyle. Novità tagli corti estate 2022 Il taglio corto sfoggiato ultimamente da Alexa Chung è perfetto per combattere l'afa e il caldo. Più precisamente la lunghezza di questo caschetto sfiora la base del collo. Per quanto riguarda lo styling, la modella ha creato una piega mossa con la riga centrale. Inoltre per completare ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 giugno 2022) Isono sempre amati da molte donne quindi non possono mancare nemmeno in questa. Ad esempio si può prendere ispirazione dache ha realizzato un bob. Inoltre si può optare anche ilcut e il classico pixie. Quindi questo è il momento giusto per scoprire tanti nuovi hairstyle. NovitàIlo corto sfoggiato ultimamente daè perfetto per combattere l'afa e il caldo. Più precisamente la lunghezza di questo caschetto sfiora la base del collo. Per quanto riguarda lo styling, la modella ha creato una piega mossa con la riga centrale. Inoltre per completare ...

Pubblicità

zazoomblog : Tendenze tagli capelli le idee più cool estate 2022 il bob di Kim Kardashian e il mixie cut - #Tendenze #tagli… - BEAUTYDEAit : Tagli capelli corti 2022 Estate: tendenze in 140 immagini Pixie cut spettinati, caschetti sbarazzini, look con ciuf… - BEAUTYDEAit : Tagli capelli medi 2022 Estate: tendenze in 140 immagini Dai long bob agli shag sbarazzini, dal caschetto asimmetri… - Cosmopolitan_IT : Dallo streetstyle alla moda, i 18 tagli castani più belli per l'estate - zazoomblog : Tagli capelli le tendenze estate 2022 è in voga la chioma lunga con frangia di Bella Hadid e lo shag - #Tagli… -