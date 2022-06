Sparatoria in un locale gay di Oslo, 2 morti e 14 feriti. Arrestato il killer (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono state uccise in una Sparatoria avvenuta in un locale frequentato da gay a Oslo, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Oslo Pride. La Sparatoria è ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono state uccise in unaavvenuta in unfrequentato da gay a, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta svolgendo l'Pride. Laè ...

