Ruggiero - Minisini un oro che luccica. E per Giorgio è triplete mondiale (Di sabato 25 giugno 2022) Il triplete d'oro di Minisini: Budapest elegge Giorgio ancora campione del mondo insieme e per la seconda volta a Lucrezia Ruggiero. La nuova coppia del misto azzurro aveva trionfato cinque giorni nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Ild'oro di: Budapest eleggeancora campione del mondo insieme e per la seconda volta a Lucrezia. La nuova coppia del misto azzurro aveva trionfato cinque giorni nel ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : ???????????????? ?????? ??????????????????! ?? Nel duo misto libero trionfo di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero! Si tratta del seco… - Eurosport_IT : Semplicemente ??????????????????????! ?????? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero dopo l'oro nel tecnico, sono Campioni del Mon… - Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - zazoomblog : Bis per Minisini-Ruggiero è oro mondiale nel duo libero misto - #Minisini-Ruggiero #mondiale #libero - Carlotta_Lottie : RT @yleniaindenial1: a Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero vincere un solo oro mondiale non interessava loro dovevano per forza fare doppi… -