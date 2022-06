(Di sabato 25 giugno 2022) In molti in queste settimane si stanno trovando di fronte al dilemma se cambiare smart tv o acquistare un nuovo decoder. Tutta “colpa” del, che sta proseguendo la sua lenta migrazione verso lo Switch Off e l’approdo nel DVB-T2, rivoluzione che si concluderà il 31 dicembre 2022, iniziando così il nuovo anno con il segnale inedito.Smart tv, 21/6/2022 – Computermagazine.itSpesso e volentieri abbiamo cercato di darvi una mano nello scegliere una nuova smart tv o un nuovo decoder, e in questo spazio vogliamo segnalarvi una televisione che in cambio di un piccolo prezzo, circa 160, vi permetterà appunto di godervi il nuovo standard DVB-T2 del. Si tratta nel dettaglio di una smart tv a firma, multinazionale cinese che ...

Pubblicità

GiovaQuez : Montanari su clima e siccità. Prima spiega che in Australia, dove risiede il figlio, hanno gli stessi problemi. 'Ba… - aldo_zappatore : @Hakan_matata @nonamed20 @blinkhbdl Col cervello vuoto risolvere problemi è più facile - buronjek : RT @NicolaPorro: Forse nessuno ci pensa mai, eppure col #salariominimo si presentano alcuni problemi ?? - Luca_Gualtieri1 : RT @Luca_Gualtieri1: A causa dei forti problemi sulle catene di approvvigionamento e di raccolti sempre più poveri (-30%), il prezzo del #m… - Magda_mavi : RT @DebAttanasio: @SimoPillon Pillon, quando uno odia così le donne a volte è proprio perché i suoi genitori non sono riusciti ad amare un… -

Computer Magazine

... e anche i Blues non si farebbero grossia lasciare partire quello che viene considerato a ... in attesa che la situazione contrattuale venga sistemata anche perchè l'accordoDiavolo scadrà ...Annullato concerto Giovanni Allevi a Courmayeur per Vivo Verde Perpersonali legati alla ... Riapre la Casermetta dell'Espace Mont Blanc in Val Vény Val Veny, Casermettade la Seigne - ph ... Problemi col digitale terrestre Bastano 160 euro per avere questa tv di Xiaomi e non pensarci più Si accende il mercato dei piloti in MotoGp. La casa giapponese, dopo un avvio di stagione disastroso, pensa al racing director dell'Alpine Tauri. Mir e ...Grande baseball in questo fine settimana allo stadio Jannella. Dopo la sfida di ieri sera riservata ai lanciatori stranieri, il Bbc Grosseto (oggi alle 16 e alle 21) chiude il trittico contro il Parma ...