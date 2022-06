Petagna in Turchia: Napoli tutto su Simeone, le ultime notizie (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli segue con grande interesse Giovanni Simeone, attaccante del Verona che cerca un top club per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo oramai da tempo, ma deve fare prima delle cessioni per poter andare avanti con l’operazione. C’è chi addirittura, come Valter De Maggio, si è sbilanciato su Simeone dicendo che sarebbe perfetto per Spalletti tanto che in questa stagione ha segnato più di Osimhen. Ma secondo Gazzetta dello Sport il Napoli pensa a Simeone come attaccante di ‘scorta’ al posto di Petagna. Il giocatore ex Spal vuole maggiore spazio, non sta puntando i piedi ma non rifiuterebbe una cessione. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa sull’interesse del Napoli per Simeone: “Paradossalmente, il nigeriano è diventato una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Ilsegue con grande interesse Giovanni, attaccante del Verona che cerca un top club per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo oramai da tempo, ma deve fare prima delle cessioni per poter andare avanti con l’operazione. C’è chi addirittura, come Valter De Maggio, si è sbilanciato sudicendo che sarebbe perfetto per Spalletti tanto che in questa stagione ha segnato più di Osimhen. Ma secondo Gazzetta dello Sport ilpensa acome attaccante di ‘scorta’ al posto di. Il giocatore ex Spal vuole maggiore spazio, non sta puntando i piedi ma non rifiuterebbe una cessione. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa sull’interesse delper: “Paradossalmente, il nigeriano è diventato una ...

Pubblicità

infoitsport : Dalla Turchia: Napoli, il Besiktas vuole Petagna! | Mercato - infoitsport : Petagna, dalla Turchia sono sicuri: c’è un top club turco interessato al giocatore - infoitsport : Dalla Turchia: 'Il Besiktas vuole Petagna'. Il Napoli fissa il prezzo dell'attaccante - infoitsport : Dalla Turchia - Il Besiktas piomba su Petagna: l'allenatore lo ha scelto come titolare - infoitsport : Napoli, sirene di mercato per Petagna: interessi anche in Turchia -