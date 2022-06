Nandez | il Napoli è una destinazione gradita

(Di sabato 25 giugno 2022) Sempre più lontano dal Cagliari il futuro di. Su di lui c’è ilal calciatore Il destino del centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitanè ancora tutto da decidere: l’unica certezza è che in questa sessione di mercato lascerà la Sardegna. Come riporta La Nuova Sardegna è ancora incerto quale sarà il nuovo club per El Leon, al momento non ci sono stati veri e propri affondi per il giocatore. Interesse di Monza e Juventus ma niente di concreto così come da parte delche, ad oggi, risulta essere lapiùdal giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

