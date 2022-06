Macron conferma Borne | nuovo governo ai primi di luglio

Pubblicità

teletext_ch_it : Macron conferma la fiducia a Borne - TelevideoRai101 : Francia,Macron conferma fiducia a Borne - MediasetTgcom24 : Francia, Macron conferma fiducia alla premier Borne: governo entro luglio #macron #borne #luglio #elisabethborne… - fisco24_info : Macron conferma la premier Borne, nuovo governo ai primi di luglio: La prima ministra dovrà presentargli proposte e… - eErgaOmnes : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… -

Il presidente francese Emmanuel, in un'intervista rilasciata alla France - Presse ha annunciato di aver deciso di confermare la fiducia alla premier Elisabeth Borne per "guidare l'azione del governo" dopo un primo giro di ..."Al mio ritorno dai vertici del G7 e della Nato - ha detto- la prima ministra mi sottoporrà delle proposte per una tabella di marcia per il governo della Francia per i prossimi mesi e i ...(ANSA) - PARIGI, 25 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron ha 'deciso di confermare la fiducia' alla prima ministra Elisabeth Borne dopo ...Roma, 25 giu. (askanews) - Emmanuel Macron, che "ha deciso di confermare la (sua) fiducia" alla premier Elisabeth Borne, le ha chiesto di presentargli alla fine della prossima settimana "proposte" per ...