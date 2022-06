Incidente stradale e Napoli | muore bimbo di tre anni

Pubblicità

Agenzia ANSA

E' di due morti e due feriti il bilancio dell'avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno sulla carreggiata nord della A1 Milano - Napoli, nel ...corso accertamenti da parte della Polizia...Un bambino di tre anni è morto in tarda mattinata nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a unin via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in compagnia della madre, quando - per cause ancora da chiarire - è stato investito da un'automobile, il cui conducente si ... Motociclista ventenne muore in incidente stradale a Cervo Un bambino di tre anni è morto poco fa nell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in com ...E' di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno sulla carreggiata nord della A1 Milano-Napoli, nel tratto ...