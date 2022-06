I falchi olandesi fanno arrabbiare Salvini | che vuole il nucleare in Italia

(Di sabato 25 giugno 2022) “Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale, la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano”. Matteo, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali, si schiera dalla parte di chi vorrebbe ritornare alle centrali nucleari per risolvere il problema dell'energia dopo il taglio delle forniture della Russia. Il segretario della Lega, sempre nello stesso evento, ha affondato il colpo sull'Olanda, rea di aver bloccato le iniziative di Mario Draghi sul tetto al prezzo del gas: “Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l'insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che siccome glinon ne abbiano convenienza ci si dica ne riparliamo in autunno. Non ci sono ...

Pubblicità

la Repubblica

Dove sono i famosio tedeschi, che puntualmente appaiono sulla nostra stampa, non appena si toccano temi quali il debito pubblico, le spese per la sanità e la scuola, le pensioni, ecc."Questa decisione non ha conseguenze sulla fornitura fisica di gas alle famiglie. GasTerra ... Anche a scapito della propria statura morale: se inimicarsi i "" europei non è un problema ... Tetto al prezzo del gas, il no dei falchi. Scholz tace: così è caduta la proposta italiana “Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale nucleare, la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano”. Matteo ...MILANO (ITALPRESS) - La Banca Centrale Europea prepara lo scudo anti-spread. Il Consiglio Direttivo che si è riunito in seduta straordinaria ha incaricato gli uffici di studiare l'intervento più oppor ...