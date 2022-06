Giovane rocciatore ferito in Pratomagno e recuperato con l' elicottero - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

I soccorsi Intervento dei sanitari della Asl e del Soccorso Alpino per recuperare un escursionista rimasto ferito nella falesia "Le Tre Punte" a Loro Ciuffenna. Il aretino Francesco, 28 anni, residente a Civitella in Val di Chiana, nel pomeriggio di giovedì scorso si stava cimentando in una arrampicata presso la falesia del Valdarno: "Le tre punte". Un aretino di 28 anni si è arrampicato nella falesia "Tre Punte" ai Prati di Loro ed è caduto. Recuperato da Asl e Soccorso Alpino e portato in ospedale. Non è grave.