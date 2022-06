(Di sabato 25 giugno 2022) Aldi, terzo atto della Coppadi Zona 1, si é riproposto il duello al vertice tra i due principali protagonisti della Zona Piemonte-Valle D’Aosta, ovvero Elwise Jacopo Araldo. A questi si é aggiunto per l’occasione Alessandro, in coppia con Daniele Michi, al volante della splendida Citröen C3 WRC Source

Pubblicità

mattiperlecors1 : MENEGATTI, DOPO IL MARCA, MEDITA L'ADDIO ALLA CRZ - rally_timing : ?? ?? CRZ, al Rally Terra di Argil trionfa l'equipaggio Tribuzio - Cipriani - zazoomblog : CRZ 7: Tribuzio-Cipriani agguantano la vittoria al Rally di Argil - #Tribuzio-Cipriani #agguantano - mattiperlecors1 : HP Sport con ben 15 equipaggi al via del Rally Terra di Argil terzo atto della CRZ 7° Zona - Sevenpress : HP Sport con ben 15 equipaggi al via del Rally Terra di Argil terzo atto della CRZ 7° Zona -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Si corre questo fine settimana l'edizione 2022 deldi Alba, prova valida per il Campionato Italiano AssolutoSparco (CIAR) e per il Campionatodi Zona (). Va ricordato che il, nella versione nazionale, è valido anche quale seconda prova della Toyota GR YarisCup 2022, monomarca a cui Biella Corse partecipa con due ...Non da meno sarà la validità per la Coppadi Zona (), la quale avrà una distanza ridotta, secondo i regolamenti vigenti. Ci saranno poi altre importanti validità di respiro internazionale, ... CRZ 1, Rally di Alba: vince Gino ”trasparente”, Chentre raccoglie | RS rallyslalom…e oltre Prosegue il connubio del pilota di Bassano del Grappa con la sua amata Toscana.... Ceccato e la sua amata Toscana ...Il 16° Rally di Alba-Trofeo Silvio Strop­pia­na, proposto venerdì 24 e sabato 25 giugno dal Cinzano Rally Team assieme all’Automobile Club Cu­neo, si presenta come una gara di assoluto valore. Sarà in ...