Capello: «Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo» (Di sabato 25 giugno 2022) Fabio Capello dice la sua sul possibile approdo di Dybala al Milan, bollando l’intera vicenda come soltanto delle chiacchere Fabio Capello non ha dubbi: Dybala e Milan non s’ha da fare. L’allenatore ha rilasciato una dichiarazione in cui lo ribadisce, dopo il temporaneo congelamento della trattativa da parte dell’Inter a causa delle cessioni da portare avanti. LE PAROLE- «Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Fabiodice la sua sul possibile approdo dial, bollando l’intera vicenda come soltanto delle chiacchere Fabionon ha dubbi:non s’ha da fare. L’allenatore ha rilasciato una dichiarazione in cui lo ribadisce, dopo il temporaneo congelamento della trattativa da parte dell’Inter a causa delle cessioni da portare avanti. LE PAROLE- «al? Non ci, non lo. Un sacco di chiacchiere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

aleros_acm : Su Dybala la penso come Capello - sportface2016 : Fabio #Capello: 'Paulo #Dybala al #Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere' - infoitsport : Capello: “Origi ha talento. Dybala al Milan? Un sacco di chiacchiere” - PianetaMilan : #Capello : “ #Origi ha talento. #Dybala al @acmilan ? Un sacco di chiacchiere” #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Dybala Milan, Capello: «Non ci credo, sono solo un sacco di chiacchiere» -