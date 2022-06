Caparezza non si ritira dalle scene ma riduce a 20 le date dell’Exuvia Tour (Di sabato 25 giugno 2022) a causa dell’acufene A causa di alcune notizie erronee uscite sul web l’ufficio stampa di Caparezza comunica che il cantautore non si ritira dalle scene e non lo ha mai dichiarato. Semplicemente a causa della malattia (l’acufene di cui ha già ampiamente parlato) deve limitare il numero dei live. Detto in parole semplici se una volta si poteva affrontare un Tour di 50 date oggi bisogna limitare i concerti; questo non significa smettere né di fare musica né di fare concerti. Semplicemente che il Tour in partenza domani da Treviso, che segue l’uscita del disco Exuvia, avrà solo 20 date in Italia. Solo questi venti appuntamenti live prima di passare a lavorare al prossimo disco (e relativo Tour). L'articolo proviene da Spettacolo.eu. Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 25 giugno 2022) a causa dell’acufene A causa di alcune notizie erronee uscite sul web l’ufficio stampa dicomunica che il cantautore non sie non lo ha mai dichiarato. Semplicemente a causa della malattia (l’acufene di cui ha già ampiamente parlato) deve limitare il numero dei live. Detto in parole semplici se una volta si poteva affrontare undi 50oggi bisogna limitare i concerti; questo non significa smettere né di fare musica né di fare concerti. Semplicemente che ilin partenza domani da Treviso, che segue l’uscita del disco Exuvia, avrà solo 20in Italia. Solo questi venti appuntamenti live prima di passare a lavorare al prossimo disco (e relativo). L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

Pubblicità

juxdyne : vorrei andare a vedere caparezza il primo luglio ma non so in che stato sarò a livello mentale psicolouggico dopo il vol 2 - androsans : Ho una cosa in comune con #Caparezza. Non la folta capigliatura né l'età (purtroppo), ma la costante compagnia degl… - CatelliRossella : Caparezza deve dire addio ai lunghi tour ma non è un ritiro - Cultura & Spettacoli - ANSA - solospettacolo : Caparezza deve dire addio ai lunghi tour ma non è un ritiro - EmilianoMaveri : RT @IlContiAndrea: L’ufficio stampa di #Caparezza “A causa di alcune notizie erronee uscite stamattina specifico: Caparezza NON si ritira d… -