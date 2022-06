Busta paga, serve ‘taglio shock’ cuneo fiscale (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Un intervento sul cuneo fiscale, con un taglio ‘shock’, per aumentare i soldi in Busta paga e incrementare il potere d’acquisto. Mentre diverse categorie aspettano il bonus 200 euro (lavoratori dipendenti pubblici e privati, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza), il tema del taglio del cuneo è stato affrontato da leader di partito e Confindustria. “Maggioranza, governo, imprese, sindacati, nella prossima legge di Bilancio decidiamo un intervento shock sulla riduzione delle tasse sul lavoro, un impegno fondamentale sul cuneo fiscale, dà più soldi ai lavoratori che possono affrontare l’inflazione che in autunno sarà durissima”, ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Un intervento sul, con un taglio ‘, per aumentare i soldi ine incrementare il potere d’acquisto. Mentre diverse categorie aspettano il bonus 200 euro (lavoratori dipendenti pubblici e privati, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza), il tema del taglio delè stato affrontato da leader di partito e Confindustria. “Maggioranza, governo, imprese, sindacati, nella prossima legge di Bilancio decidiamo un intervento shock sulla riduzione delle tasse sul lavoro, un impegno fondamentale sul, dà più soldi ai lavoratori che possono affrontare l’inflazione che in autunno sarà durissima”, ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Rapallo al convegno dei Giovani industriali, ...

robersperanza : Più diritti, più tutele e più soldi in busta paga per 545mila lavoratrici e lavoratori della sanità che avranno fin… - lauraboldrini : Salario minimo, tassazione equa e progressiva, più soldi in busta paga. Le misure per il contrasto al #lavoro pove… - gparagone : Hanno cominciato a rompere gli equilibri dei Diritti: chi non ha chinato la testa è stato escluso. A chi ha obbed… - fisco24_info : Busta paga e cuneo fiscale, la proposta per taglio 'shock': (Adnkronos) - Cosa dicono Letta, Renzi, Conte. Bonomi:… - EmmeR23955796 : @i_ponzo Io, agli obiettori di coscienza, gli farei far la busta paga dal Vaticano, non dal servizio pubblico, finanziato da me. -