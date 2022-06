Bonus e-commerce agricoltura | che cos’è

(Di sabato 25 giugno 2022) ROMA – ? Presto detto. Si tratta di una misura in favore delle aziende della filiera che realizzano infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico, e può arrivare fino ad un massimo di 50.000 euro l’anno. La comunicazione per fruire dele-, relativamente agli investimenti realizzati nel 2021, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Lavoro Giovani 2022: come funziona e a chi spetta Il progetto UE per abbassare i costi di spedizione degli e-Rei (Reddito di Inclusione), come verificare lo stato della domanda Produzione olio extravergine 2019: anno boom Puglia Export agroalimentare Italia 2019 CSConf...

Pubblicità

Ti Consiglio

Ilfinanzia le spese per l'a cquisizione di soluzioni digitali per l'export , fornite da ... " realizzazione di sistemi di e -verso l'estero, siti e/o app mobile " realizzazione di ......e il territorio metropolitano 30 persone sono state denunciate per indebita percezione di... operanti soprattutto nell'e -. Sono state 625 le posizioni di lavoratori in nero o irregolari. Bonus e-commerce agricoltura 2022: cos'è e come richiederlo In queste ore, Amazon sta regalando ad alcuni utenti selezionati un buono sconto del valore di 5 euro. Ecco come verificare subito se rientrate nella lista dei possibili fruitori ...Quarantasette denunciati per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica Amministrazione. Sono alcuni dei numeri più significativi dell’attività svolta dalla Guardia di ...