Azzolina sceglie Di Maio: 'Movimento finito' - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 25 giugno 2022) L'ora di un confronto interno al M5s con Beppe Grillo si avvicina. Mancano data e format, ma molti nel partito di Giuseppe Conte lo attendono per la prossima settimana. Nel frattempo, il Movimento ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) L'ora di un confronto interno al M5s con Beppe Grillo si avvicina. Mancano data e format, ma molti nel partito di Giuseppe Conte lo attendono per la prossima settimana. Nel frattempo, il...

Pubblicità

Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Azzolina ingrata. Conte la difese a spada tratta ma lei sceglie Di Maio: il M5S come un fidanzato che peggiora https://… - infoitinterno : Azzolina ingrata. Conte la difese a spada tratta ma lei sceglie Di Maio: il M5S come un fidanzato che peggiora - patapunfetee : @LaStampa A parte la poca dimestichezza con l’italiano, Azzolina veste i panni tipici dello stereotipo di fidanzata… - SecolodItalia1 : Azzolina ingrata. Conte la difese a spada tratta ma lei sceglie Di Maio: il M5S come un fidanzato che peggiora… -