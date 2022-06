Aborto Usa, Meloni: “No ad abolizione 194 ma attuarla per intero” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per quello che riguarda noi, continueremo semplicemente a chiedere e a operare perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella – troppo spesso obbligata – dell’Aborto”. Lo precisa Giorgia Meloni interpellata dai giornalisti all’indomani della sentenza della Corte Suprema Usa sul diritto all’Aborto. La presidente di Fdi fa una sorta di excursus storico comparando il regime giuridico in Usa e Italia: “Corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali a chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema di Aborto per attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194. Usa e Italia – ricorda Meloni – hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per quello che riguarda noi, continueremo semplicemente a chiedere e a operare perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella – troppo spesso obbligata – dell’”. Lo precisa Giorgiainterpellata dai giornalisti all’indomani della sentenza della Corte Suprema Usa sul diritto all’. La presidente di Fdi fa una sorta di excursus storico comparando il regime giuridico in Usa e Italia: “Corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali a chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema diper attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte didella legge 194. Usa e Italia – ricorda– hanno ...

