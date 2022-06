Windtre: al via l’iniziativa ‘CODING4KIDS’ (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giugno 2022 – Windtre lancia ‘CODING4KIDS’, progetto rivolto alle figlie e ai figli dei dipendenti con l’obiettivo di stimolare in loro l’interesse per le discipline STEM e i linguaggi di programmazione. Ad accompagnarli in questo percorso, caratterizzato da un approccio dinamico e divertente, saranno proprio le persone di Windtre. In particolare, WebApp developers e giovani professioniste laureate in materie scientifiche metteranno a disposizione le proprie conoscenze e l’esperienza maturata sul campo. Per Elisa Fumagalli, Head of Learning & Development di Windtre, “la rivoluzione digitale ha fatto emergere chiaramente la necessità di sviluppare, fin da dall’età scolastica, nuove abilità e competenze. l’iniziativa ‘CODING4KIDS’ nasce, quindi, per contribuire a preparare ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giugno 2022 –lancia, progetto rivolto alle figlie e ai figli dei dipendenti con l’obiettivo di stimolare in loro l’interesse per le discipline STEM e i linguaggi di programmazione. Ad accompagnarli in questo percorso, caratterizzato da un approccio dinamico e divertente, saranno proprio le persone di. In particolare, WebApp developers e giovani professioniste laureate in materie scientifiche metteranno a disposizione le proprie conoscenze e l’esperienza maturata sul campo. Per Elisa Fumagalli, Head of Learning & Development di, “la rivoluzione digitale ha fatto emergere chiaramente la necessità di sviluppare, fin da dall’età scolastica, nuove abilità e competenze.nasce, quindi, per contribuire a preparare ...

Pubblicità

giannifioreGF : #Windtre: al via l’iniziativa ‘CODING4KIDS’ - HWSWReview : WindTre: nuova offerta con minuti, sms e 100 giga a soli 9,99€, via - HDblog : RT @HDblog: Roaming Zero, più GIGA per i clienti WindTre già da ora: cosa cambia - ParliamoDiNews : WindTre dà il via alla sua estate: Di Più Full 5G Summer Edition, Young 5G e Young+ 5G | MobileWorld #Shoppinglist… - mobileworld_it : WindTre dà il via alla sua estate: Di Più Full 5G Summer Edition, Young 5G e Young+ 5G -