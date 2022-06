Tragedia Mottarone | periti | La testa fusa della funivia doveva essere sostituita

Pubblicità

BNNITNews : Tragedia del Mottarone: per la perizia andava sostituita la testa fusa, vista la presenza di fili lesionati. La ca… - RaiNews : Primi accertamenti sulla #funivia del #Mottarone, i periti: 'La testa fusa della funivia doveva essere sostituita' - Affaritaliani : Tragedia Mottarone, la perizia: 'Andava cambiato un pezzo di funivia' - paolagargaloni : RT @repubblica: Tragedia del Mottarone, la perizia: 'Andava cambiato un pezzo della funivia' - anna_veraldi : RT @Agenzia_Ansa: Nell'indagine sulla strage della funivia del Mottarone è stato riscontrato che c'erano 'tre fili lesionati ad 8 millimetr… -

"Tre fili lesionati ad 8 millimetri dal colletto della testa fusa della traente inferiore del veicolo 3" è quanto emerso dai primi accertamenti dei periti sulla funivia del, coinvolta nell'incidente in cui 14 persone hanno perso la vita lo scorso 23 maggio. "Preme sottolineare che qualora tali lesioni si fossero riscontrate durante le ispezioni mensili previste ...Leggi Anche, ex dipendente segnalò problemi già nel 2019: minacciato di licenziamento Leggi Anche Strage del, Cassazione annulla la decisione sugli arresti domiciliari Il ...Nelle ore seguenti alla tragedia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio dello scorso anno e costata la vita a 14 persone, era emersa un’altra importante novità per quanto riguarda le indagini. I periti ...Slitta il deposito delle perizie disposte con la formula dell'incidente probatorio per far luce sulle cause della tragedia del Mottarone, in cui il 23 maggio dello scorso anno sono morte 14 persone.