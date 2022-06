Toni Garrn, quattro abiti nuziali per il sì ad Alex Pettyfer (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono state nozze romanticissime quelle di Toni Garrn e Alex Pettyfer. Su uno scoglio dell’isola di Paros, in Grecia, abbracciati dal mare e circondati dalle persone più care, si sono giurati amore eterno… per la seconda volta. Sì perché la coppia aveva già detto sì nel 2020 (ne abbiamo parlato QUI) ma ora ha voluto rinnovare le promesse in una location tutta speciale. La sposa ha stupito tutti, sfoggiando ben 4 abiti, uno più bello dell’altro. Davvero degni di una super modella. Toni Garrn eterea in abito da sposa Elie Saab per la cerimoniaLe prime nozze tra Toni Garrn e Alex Pettyfer si erano svolte nell’ottobre 2020 ad Amburgo. In quell’occasione la supermodella aveva scelto come abito da sposa uno ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono state nozze romanticissime quelle di. Su uno scoglio dell’isola di Paros, in Grecia, abbracciati dal mare e circondati dalle persone più care, si sono giurati amore eterno… per la seconda volta. Sì perché la coppia aveva già detto sì nel 2020 (ne abbiamo parlato QUI) ma ora ha voluto rinnovare le promesse in una location tutta speciale. La sposa ha stupito tutti, sfoggiando ben 4, uno più bello dell’altro. Davvero degni di una super modella.eterea in abito da sposa Elie Saab per la cerimoniaLe prime nozze trasi erano svolte nell’ottobre 2020 ad Amburgo. In quell’occasione la supermodella aveva scelto come abito da sposa uno ...

