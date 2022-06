Pubblicità

telodogratis : Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa - fisco24_info : Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa: (Adnkronos) - Indagine Altroconsumo: la Guerra accelera i rincari… - LocalPage3 : Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa - ledicoladelsud : Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa - TV7Benevento : Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa - -

Adnkronos

Questo incremento nellariguarda solo le categorie di prodotti oggetto del monitoraggio, dalle quali sono state rimosse zucchine e banane perché troppo legate alla stagionalità del prodotto. Si ...... mentre nel 2021, il debito estero per i paesi a basso reddito rappresentava il 171% della... 'La crisiin corso, sommata agli effetti della pandemia, è una catastrofe " ha rimarcato ... Spesa alimentare, +20% rispetto a un anno fa Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Purtroppo non rappresenta più una novità il forte impatto economico causato prima dalla pandemia, e da qualche mese ...Sono oltre 220.000 gli assistiti dal Banco Alimentare della Lombardia nel 2021, circa il 10% in più rispetto al 2019. La pandemia ha accentuato le condizioni di difficoltà economica, che oggi non acce ...