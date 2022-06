**Siccità: Lombardia, Fontana dichiara 'stato di emergenza'** (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha firmato oggi un decreto con il quale, a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive interessate, dichiara lo 'stato di emergenza regionale'. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre 2022. Il decreto raccomanda "a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile". Inoltre, la Regione mette a disposizione dei sindaci dei Comuni della Lombardia uno schema di ordinanza (parte integrante del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Attilioha firmato oggi un decreto con il quale, a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive interessate,lo 'diregionale'. Lo comunica la Regionein una nota, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre 2022. Il decreto raccomanda "a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile". Inoltre, la Regione mette a disposizione dei sindaci dei Comuni dellauno schema di ordinanza (parte integrante del ...

