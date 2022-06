Secondary ticketing, Agcom sanziona ViaGogo: maxi multa da 23 milioni di euro (Di venerdì 24 giugno 2022) La società vendeva i biglietti dei concerti a prezzi sette volte più del normale. Nel mirino show di Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Cesare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 giugno 2022) La società vendeva i biglietti dei concerti a prezzi sette volte più del normale. Nel mirino show di Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Cesare ...

Pubblicità

sole24ore : Secondary ticketing, Viagogo sanzionata dall’Antitrust per 23,5 milioni - IAmAntitrust : RT @fisco24_info: Secondary ticketing, Viagogo sanzionata dall’Antitrust per 23,5 milioni: Secondo l’Agcm il portale avrebbe messo in vendi… - fisco24_info : Secondary ticketing, Viagogo sanzionata dall’Antitrust per 23,5 milioni: Secondo l’Agcm il portale avrebbe messo in… - giornalettismo : Il tema è quello del #secondaryticketing e #Viagogo, secondo #AgCom, non ha rispettato le norme sui prezzi in vigor… - ItaliaStartUp_ : Multa da 23,5 milioni a Viagogo per bagarinaggio online -