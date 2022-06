San Bartolomeo in Galdo | interruzione idrica a causa di un guasto di Molise Acque

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che adi unimprovviso sull’audizione, a partire dalle 09.45 di questa mattina si potranno verificare irregolarità nel servizio idrico per tutto il centro urbano del Comune di Sanin. Si prevede che il servizio torni alla normalità nel pomeriggio di oggi. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PLinVatican : Una lettera di Karol Wojtyla del 1958 alla famiglia di Szczesny Zachuta, suo collega nel seminario clandestino di C… - Stelle_Sport : Serie A femminile: la final four a San Bartolomeo al Mare - sailorjoonie__ : @blindingswan Sento gli zoccoli del cavallo di San Bartolomeo - _Velies_ : @EduardNugetV Che goduria una notte di San Bartolomeo - bibi32991737 : @odiatrice San Bartolomeo vergine e martire! -

Mercoledì 15 giugno, nella basilica diall'Isola, si è svolta una commovente cerimonia di consegna di una preziosa memoria diGiovanni Paolo II, che ha arricchito quella basilica, santuario dei "Nuovi Martiri" del XX ...... in collaborazione con la Parrocchiain Fiumalbo, l'Accademia "Lo Scoltenna" e Fiumalbo Città d'Arte. La direzione artistica è dell'Associazione Culturale Cantieri d'Arte. Il ... Restaurata la Pala di Lorenzo Lotto in San Bartolomeo | Nuovo sito istituzionale del Comune di Bergamo “Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni dove si svolgono i concerti con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la ...Avezzano. Una nuova scacchiera realizzata dall'associazione "Sessantasettezerocinquantuno" abbellirà le strade di Avezzano. Dopo il murales realizzato alla collegiata di San Bartolomeo e la scacchiera ...