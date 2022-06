Saipem crolla ancora in Borsa: perso il 43% in tre giorni (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovo terremoto per Saipem in Piazza Affari a due giorni dall’avvio dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il titolo, dopo le precisazioni richieste dalla Consob per il via libera al prospetto informativo, ha lasciato sul campo il 21,81% a 23,7 euro. Rispetto ai 90,2 euro di inizio anno il calo è stato di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuovo terremoto perin Piazza Affari a duedall’avvio dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il titolo, dopo le precisazioni richieste dalla Consob per il via libera al prospetto informativo, ha lasciato sul campo il 21,81% a 23,7 euro. Rispetto ai 90,2 euro di inizio anno il calo è stato di Calcio e Finanza.

