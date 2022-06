Premio Biagio Agnes per la prima volta a Roma in piazza del Campidoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – La drammatica testimonianza “sul campo” della guerra in Ucraina, ma anche il successo del Festival di Sanremo, e poi la satira più dissacrante e la fiction impegnata. O ancora la politica, l’economia, lo sport, in un racconto puntuale che mette sempre al centro l’informazione di qualità e le questioni più scottanti, accanto all’intrattenimento e all’inclusione. Sono questi i temi che animeranno domani la XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, la cui cerimonia di premiazione andrà in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai1. Promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, il Premio dedicato allo storico Direttore ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022)– La drammatica testimonianza “sul campo” della guerra in Ucraina, ma anche il successo del Festival di Sanremo, e poi la satira più dissacrante e la fiction impegnata. O ancora la politica, l’economia, lo sport, in un racconto puntuale che mette sempre al centro l’informazione di qualità e le questioni più scottanti, accanto all’intrattenimento e all’inclusione. Sono questi i temi che animeranno domani la XIV edizione delInternazionale del Giornalismo e dell’Informazione, la cui cerimonia di premiazione andrà in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai1. Promosso dalla Fondazione, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, ildedicato allo storico Direttore ...

Raiofficialnews : “Quella di Biagio Agnes era un’altra Italia e un’altra #Rai, ma il suo lavoro è una testimonianza ancora valida e v… - Raiofficialnews : Tra poco in streaming sul sito dell'Ufficio stampa, la conferenza della XIV edizione del #PremioBiagioAgnes, in ond… - Lopinionista : Premio Biagio Agnes per la prima volta a Roma in piazza del Campidoglio - Maria30749926 : RT @Raiofficialnews: “C’è sempre una grandissima emozione nel presentare il #PremioBiagioAgnes: lo facciamo con affetto, impegno e orgoglio… - Maria30749926 : RT @Raiofficialnews: “Quella di Biagio Agnes era un’altra Italia e un’altra #Rai, ma il suo lavoro è una testimonianza ancora valida e viva… -