Perché un club dovrebbe pagare 7-8 milioni netti l’anno a Dybala? (Di venerdì 24 giugno 2022) Il bello dello sport è sempre stato l’ancoraggio alla realtà. La meritocrazia è nei fatti. Vinci o perdi. È il campo, la piscina, il parquet, il ring a determinare chi è stato più bravo, più forte, più determinato. È il campo a stabilire la gerarchia. Tanto per fare un esempio semplice semplice, Maradona non è considerato Maradona per opera e virtù dello spirito santo ma Perché ha vinto un Mondiale con una squadra deboluccia e ha portato al successo un club che senza di lui è sempre stato periferico nel mondo del calcio. Conta quel che riesci a fare. Le chiacchiere, in teoria, dovrebbero stare a zero. Ovviamente non è sempre così, non è totalmente così. Ma in questo periodo stiamo assistendo a un ribaltamento della realtà. Il calcio italiano è in recessione, peggio che in recessione. Nessuno vuole prendere atto della realtà. Oltre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) Il bello dello sport è sempre stato l’ancoraggio alla realtà. La meritocrazia è nei fatti. Vinci o perdi. È il campo, la piscina, il parquet, il ring a determinare chi è stato più bravo, più forte, più determinato. È il campo a stabilire la gerarchia. Tanto per fare un esempio semplice semplice, Maradona non è considerato Maradona per opera e virtù dello spirito santo maha vinto un Mondiale con una squadra deboluccia e ha portato al successo unche senza di lui è sempre stato periferico nel mondo del calcio. Conta quel che riesci a fare. Le chiacchiere, in teoria,ro stare a zero. Ovviamente non è sempre così, non è totalmente così. Ma in questo periodo stiamo assistendo a un ribaltamento della realtà. Il calcio italiano è in recessione, peggio che in recessione. Nessuno vuole prendere atto della realtà. Oltre ...

