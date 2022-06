Napoli - De Laurentiis aspetta una risposta da parte di Ospina (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo il Corriere Dello Sport, David Ospina sta tentennando alla proposta di rinnovo ricevuta dal presidente De Laurentiis, ovvero un contratto di due anni. Pare che il portiere colombiano si stia guardando intorno per altre soluzioni, il Napoli da parte sua invece, non può aspettare troppo tempo, visto anche la situazione Meret in attesa di rinnovo. il 1 luglio si avvicina, e il portiere azzurro sarà svincolato se non ci saranno novità. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo il Corriere Dello Sport, Davidsta tentennando alla proposta di rinnovo ricevuta dal presidente De, ovvero un contratto di due anni. Pare che il portiere colombiano si stia guardando intorno per altre soluzioni, ildasua invece, non puòre troppo tempo, visto anche la situazione Meret in attesa di rinnovo. il 1 luglio si avvicina, e il portiere azzurro sarà svincolato se non ci saranno novità.

