MotoGp, Gp Olanda 2022, Aleix Espargaro: “Titolo? Ci credo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo dopo le FP2 del Gran Premio d’Olanda 2022 di MotoGp. Ecco le sue parole: “Sono contento soprattutto della prestazione della mia Aprilia sul bagnato soprattutto in previsione della seconda parte di Mondiale dove il rischio pioggia sarà più elevato. Sono soddisfatto anche dei tempi ottenuti con le slick, performanti solo dopo pochi giri. Vero che non dobbiamo far scappare Quartararo ma io ci credo. Dobbiamo sfruttare le gare americane dove siamo più forti con il motore e non perdere troppo terreno nelle gare dove siamo sfavoriti”. Finale sul nuovo team satellite Aprilia che dal 2023 schiererà Olivera e Fernandez. “Sono contento di questa coppia, sono due piloti forti. Sarebbe bello vedere subito ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pilota dell’Aprilia,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo dopo le FP2 del Gran Premio d’di. Ecco le sue parole: “Sono contento soprattutto della prestazione della mia Aprilia sul bagnato soprattutto in previsione della seconda parte di Mondiale dove il rischio pioggia sarà più elevato. Sono soddisfatto anche dei tempi ottenuti con le slick, performanti solo dopo pochi giri. Vero che non dobbiamo far scappare Quartararo ma io ci. Dobbiamo sfruttare le gare americane dove siamo più forti con il motore e non perdere troppo terreno nelle gare dove siamo sfavoriti”. Finale sul nuovo team satellite Aprilia che dal 2023 schiererà Olivera e Fernandez. “Sono contento di questa coppia, sono due piloti forti. Sarebbe bello vedere subito ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ???????? Assen best moments ? quale tra questi momenti storici del GP d’Olanda vi ha emozionato di più? ?? Ditecelo nei… - SkySportMotoGP : ?? Miller è il migliore del primo turno ???? ad Assen sotto la pioggia I risultati ? - SkySportMotoGP : ? Caduta per Bastianini, pilota ok ? Sessione di prove libere sul bagnato LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? Assen, a circa metà turno davanti Zarco ???? 4 Ducati nella top ten Bagnaia 10° alle spalle di Alex Marquez LIVE ? http… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? Assen: FP2 a Bagnaia, alle sue spalle Aleix Espargaró. ???? Grande equilibrio: 4 case diverse nelle prime 4 posizioni.… -