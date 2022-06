LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Alex Marquez svetta ad inizio FP2 su pista umida, 2° Bagnaia (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Zarco vola con la Ducati Pramac ed è il primo a scendere sotto il muro dell’1’40”, fermando il cronometro in 1’39?5 e rifilando 1? agli inseguitori OLIVEira e Pol Espargarò. 14.32 Classifica adesso in costante evoluzione. OLIVEira in testa con la KTM in 1’40?5 davanti ad Aleix Espargarò e Morbidelli. 6° Bagnaia, 11° Quartararo. 14.31 In base al monitor delle gomme, Luca Marini sarebbe il primo pilota di giornata ad azzardare una coppia di pnematici slick. 14.29 SORPRESA MORBIDELLI!! 1’41?834 e miglior tempo di giornata per il romano della Yamaha, che monta una coppia di gomme medie rain. 14.27 Quartararo continua a girare per provare ad ottimizzare la performance della sua Yamaha, ma non riesce ad andare oltre la decima posizione provvisoria nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Zarco vola con la Ducati Pramac ed è il primo a scendere sotto il muro dell’1’40”, fermando il cronometro in 1’39?5 e rifilando 1? agli inseguitori Oira e Pol Espargarò. 14.32 Classifica adesso in costante evoluzione. Oira in testa con la KTM in 1’40?5 davanti ad Aleix Espargarò e Morbidelli. 6°, 11° Quartararo. 14.31 In base al monitor delle gomme, Luca Marini sarebbe il primo pilota di giornata ad azzardare una coppia di pnematici slick. 14.29 SORPRESA MORBIDELLI!! 1’41?834 e miglior tempo di giornata per il romano della Yamaha, che monta una coppia di gomme medie rain. 14.27 Quartararo continua a girare per provare ad ottimizzare la performance della sua Yamaha, ma non riesce ad andare oltre la decima posizione provvisoria nella ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ? Caduta per Bastianini, pilota ok ? Sessione di prove libere sul bagnato LIVE ? - infoitsport : MotoGP 2022, Assen: orari, diretta TV e streaming live - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda 2022 in DIRETTA: al via le FP2 su pista umida si accende la bagarre per entrare in Q2 -… - dianatamantini : LIVE MOTOGP del secondo turno di prove libere ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale. - FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL2 del #DutchGP -