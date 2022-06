Lia Thomas e le altre Donne trans | nuoto e gare d' élite

Pubblicità

greenpassnews : La compagna di squadra della nuotatrice transgender 'femmina' Lia Thomas dice che le sue medaglie dovrebbero essere… - FrancescoCiuff6 : @StillSelfish @SkySport Se si riferisce a Lia Thomas, è UNA transgender, e mi auguro che la fina trovi al più prest… - documentazione_ : Sempre più associazioni sportive vogliono bandire le atlete o atleti trans dalle competizioni femminili. Recentemen… - BlitzQuotidian0 : Lia Thomas e le altre nuotratrici trans escluse dalle competizioni, verrà istituita una “categoria aperta” separata - GFrideric : @PTovvv @anto_vallini Esatto: evitiamo la cosa più platealmente assurda, per il resto le donne 'cis' si adeguino. P… -

Qualche mese fa, anche Leggo parlava di, la nuotatrice trans che divide gli Stati Uniti, perché, oltreoceano, c'è chi non trova affatto giusto che chi nuota con un corpo maschile gareggi contro le donne. Ora, anche l'Italia si è ...E un po' la storia relativa a, che da 462° nelle competizioni maschili delle 200 yard è diventato primo in quelle femminili. Ed è anche il motivo per cui domenica scorsa, il 21 giugno, ...Qualche mese fa, anche Leggo parlava di Lia Thomas, la nuotatrice trans che divide gli Stati Uniti, perché, oltreoceano, c’è chi non trova affatto giusto che chi nuota con ...La norma fa già discutere e apre il dibattito all’interno del grande contenitore web e social. C’è chi esalta la scelta e si complimenta con la federazione tedesca per la coraggiosa decisione; c’è chi ...