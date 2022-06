L’Europa dice no a Draghi: niente vertice straordinario sul gas a luglio. Se ne riparla a ottobre (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Europa snobba la richiesta del premier Mario Draghi di convocare per luglio un vertice europeo straordinario su gas ed energia. Il premier non sembra aver trovato sponda a Bruxelles: a Eurosummit ancora in corso, fonti europee hanno infatti fatto sapere che “non ci sono piani per un summit straordinario a luglio”. Potrebbe però comunque essere convocato un vertice dei ministri europei dell’Energia, ma la decisione finale spetta al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Gas, Draghi: “Non sono deluso, certo, ottobre potrebbe essere tardi” “Sui prezzi dell’energia i Paesi sono molto esitanti ad agire: ho chiesto Consiglio straordinario sull’energia a luglio ma mi è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022)snobba la richiesta del premier Mariodi convocare peruneuropeosu gas ed energia. Il premier non sembra aver trovato sponda a Bruxelles: a Eurosummit ancora in corso, fonti europee hanno infatti fatto sapere che “non ci sono piani per un summit”. Potrebbe però comunque essere convocato undei ministri europei dell’Energia, ma la decisione finale spetta al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Gas,: “Non sono deluso, certo,potrebbe essere tardi” “Sui prezzi dell’energia i Paesi sono molto esitanti ad agire: ho chiesto Consigliosull’energia ama mi è ...

