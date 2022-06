Kinderspiel des Jahres 2022

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lunedì la giuria ha reso pubblici i risultati del, premio assegnato ai migliori giochi per bambini pubblicati in Germania nell’anno corrente. Vi avevamo parlato delle nomination di quest’anno e tra i tre agguerriti finalisti il vincitore è Zauberberg, conosciuto nel resto del mondo come Magic Mountain. Un anno positivo e ricco di buone idee Così il coordinatore della giuria dei giochi per bambini, Christoph Schlewinski, si è espresso alla cerimonia di premiazione. Il curatore ci ha poi ricordato che questa è stata la prima cerimonia aperta al pubblico degli ultimi due anni per quel che riguarda il. La pandemia ha reso il lavoro degli autori di giochi per bambini ancora più impegnativo perché con asili e scuole elementari costantemente chiusi, è quasi impossibile testare i giochi abbastanza da tirare fuori un ...

