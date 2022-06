Kenny Omega: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere a Forbidden Door” (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca sempre meno alla messa in scena di Forbidden Door, il primo PPV della collaborazione tra AEW ed NJPW, che vedrà i principali nomi delle due federazioni darsi battaglia in numerosi match; una delle più grandi assenze dell’evento è, purtroppo, Kenny Omega, il quale, leggenda vivente in Giappone, mancherà all’evento a causa della serie d’infortuni da diversi mesi a questa parte. Recentemente intervistato da SRS di Fightful, Omega ha espresso l’enorme dispiacere nel non poter presenziare all’evento. “Applaudirò come uno spettatore” “Ad essere completamente onesto, i miei tempi di recupero si basavano sulla data di questo evento. Tornare in tempo per questo show era importantissimo per me, e volevo davvero fare qualcosa con un wrestler della NJPW, e fa ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca sempre meno alla messa in scena di, il primo PPV della collaborazione tra AEW ed NJPW, che vedrà i principali nomi delle due federazioni darsi battaglia in numerosi match; una delle più grandi assenze dell’evento è, purtroppo,, il quale, leggenda vivente in Giappone, mancherà all’evento a causa della serie d’infortuni da diversi mesi a questa parte. Recentemente intervistato da SRS di Fightful,ha espresso l’enorme dispiacere nel non poter presenziare all’evento. “Applaudirò come uno spettatore” “Adcompletamente onesto, i miei tempi di recupero si basavano sulla data di questo evento. Tornare in tempo per questo show era imporper me, e volevo davvero fare qualcosa con un wrestler della NJPW, e fa ...

