Juve Stabia | primo contratto da ‘pro’ per Boccia e Todisco

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di aver fatto sottoscrivere ilda professionisti ad Anielloe Gianmarcodando ulteriore dimostrazione di voler puntare su di loro, dopo essere cresciuti nel settore giovanile.rappresentano prospetti importanti per la, confermando l’attenzione allo sviluppo e alla crescita dei nostri giovani talenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

