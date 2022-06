Donna folgorata e uccisa da un fulmine, la proprietaria di casa: “È uscita per la passeggiata con i cani e non è più tornata” (Di venerdì 24 giugno 2022) Era uscita, come ogni mattina, per portare a spasso i cani, ma non ha più fatto ritorno a casa. Antonia Mendoza Chavez, 52 anni, è stata folgorata da una saetta a Pico Rivera, nella Contea di Los Angeles, in California, insieme ai suoi due amici a quattro zampe. La zona sarebbe stata colpita da una tempesta di fulmini e gli esperti avevano avvisato invitato a non uscire di casa. “Non ci sono stati testimoni, ma i paramedici chiamati sul posto hanno decretato che le sue ferite erano state causate da un fulmine”, ha dichiarato Miguel Meza, portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles. A lanciare l’allarme ed identificare il corpo è stata la proprietaria della casa in affitto in cui viveva la Donna, Gloria Colocho, che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Era, come ogni mattina, per portare a spasso i, ma non ha più fatto ritorno a. Antonia Mendoza Chavez, 52 anni, è statada una saetta a Pico Rivera, nella Contea di Los Angeles, in California, insieme ai suoi due amici a quattro zampe. La zona sarebbe stata colpita da una tempesta di fulmini e gli esperti avevano avvisato invitato a non uscire di. “Non ci sono stati testimoni, ma i paramedici chiamati sul posto hanno decretato che le sue ferite erano state causate da un”, ha dichiarato Miguel Meza, portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles. A lanciare l’allarme ed identificare il corpo è stata ladellain affitto in cui viveva la, Gloria Colocho, che si è ...

Pubblicità

FQMagazineit : Donna folgorata e uccisa da un fulmine, la proprietaria di casa: “È uscita per la passeggiata con i cani e non è pi… - domenicosabell1 : Donna folgorata e uccisa da un fulmine mentre è a spasso coi cani. Gli esperti: «C'è una tempesta, non uscite» -