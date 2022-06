Contagi in risalita, l’appello dell’Ats: fate la quarta dose, non aspettate l’autunno (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 100° cruscotto epidemiologico L’indice di riproduzione del virus è salito a 1,18. E al 15 giugno soltanto 16.322 richiami fatti per anziani e più fragili. Leggi l’approfondimento sul giornale di sabato 25 giugno. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 100° cruscotto epidemiologico L’indice di riproduzione del virus è salito a 1,18. E al 15 giugno soltanto 16.322 richiami fatti per anziani e più fragili. Leggi l’approfondimento sul giornale di sabato 25 giugno.

Pubblicità

Dome689 : Contagi in risalita, l’appello dell’Ats: fate la quarta dose, non aspettate l’autunno - webecodibergamo : Leggi l'approfondimento sul giornale di sabato 25 giugno - eowyn962010 : RT @ilpresidenteh: Anche oggi i contagi sono in rapida risalita. La situazione è grave e il governo non fa nulla. Non si può permettere a t… - mbx1900 : Moglie torna e mi dici più passa il tempo più la gente si leva mascherina in metro e bus nonostante la risalita dei… - mariel6910 : RT @ilpresidenteh: Anche oggi i contagi sono in rapida risalita. La situazione è grave e il governo non fa nulla. Non si può permettere a t… -