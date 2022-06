Chadia Rodriguez al Gf Vip? “Superato il provino”

(Di venerdì 24 giugno 2022) La modella e conduttrice ha conquistato tutti al. Ora manca solo la firma sul contratto, nome d’arte diDarnakh, varcherà la porta rossa? La decisione adesso spetta a lei dato che alha conquistato tutti, facendoli innamorare di lei. Firmerà il contratto per entrare nella casa più spiata d’Italia? La decisione spetterà a lei. A svelare la notizia sulla possibile gieffina del Grande Fratelloci ha pensato Biccy, che scrive a questo proposito: «In esclusiva posso anticiparvi che ci sarà ancheal Grande Fratello. Anche se forse sarebbe più corretto scrivere ci sarebbe, dato che la firma sul contratto manca tutt’ora. Quel che è certo è che la rapper e conduttrice ha sostenuto ...

Pubblicità

TV_Italiana : Mancano meno di tre mesi alla riapertura della casa del #GFVip e la redazione è già alla ricerca dei nuovi concorre… - DaveLoruxury : Io pure metto le mani ad anfora sui fianchi come Chadia Rodriguez, ma non riesco mai ad individuare il mio punto vi… - millwspine : ma c’era Chadia Rodriguez al pride a Livorno MA VHE CAZZO - GianniV68 : Chadia Rodriguez feat. Federica Carta - Bella Così (prod. Big Fish) -

Alfonso Signorini sta attingendo a tutte le sue fonti, e sembra che tra i concorrenti vi sarà anche, rapper e presentatrice spagnola molto amata in Italia. Grande Fratello Vip, ...al Grande Fratello Vip . La rapper e conduttrice classe 1998, dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia così come riportano in esclusiva i colleghi di Biccy.it . ...Chadia Rodriguez, nome d’arte di Chadia Darnakh, varcherà la porta rossa La decisione adesso spetta a lei dato che al provino ha conquistato tutti, facendoli innamorare di lei. Firmerà il contratto ...Nuove indiscrezioni sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su una rapper e presentatrice spagnola.