Calciomercato Lecce, vicino il trasferimento di Colombo: la formula (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuove indiscrezioni di mercato anche per il neopromosso Lecce, che dopo aver vinto il campionato di Serie B con ben 71 punti ha ottenuto la promozione diretta al prossimo campionato di Serie A. Una grande annata, quella dei salentini, che dovranno onorare la bella cavalcata dei ragazzi agli ordini di mister Marco Baroni allestendo una squadra che possa competere per la salvezza nella massima serie. Il dirigente Pantaleo Corvino sta sondando diverse strada per il Calciomercato del Lecce ed una delle più promettente sfocia a casa del Milan. Calciomercato Lecce, in arrivo Colombo dal Milan Colombo Italia-Montenegro (Credit foto – Nazionale Italiana di calcio)Secondo quanto riferisce “gianlucadimarzio.com“, il Lecce sarebbe ad un passo dal chiudere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuove indiscrezioni di mercato anche per il neopromosso, che dopo aver vinto il campionato di Serie B con ben 71 punti ha ottenuto la promozione diretta al prossimo campionato di Serie A. Una grande annata, quella dei salentini, che dovranno onorare la bella cavalcata dei ragazzi agli ordini di mister Marco Baroni allestendo una squadra che possa competere per la salvezza nella massima serie. Il dirigente Pantaleo Corvino sta sondando diverse strada per ildeled una delle più promettente sfocia a casa del Milan., in arrivodal MilanItalia-Montenegro (Credit foto – Nazionale Italiana di calcio)Secondo quanto riferisce “gianlucadimarzio.com“, ilsarebbe ad un passo dal chiudere ...

