Calcio: Criscito, 'lascio il Genoa non per mia scelta ma non sempre cose vanno come si vuole' (Di venerdì 24 giugno 2022) Genova, 24 giu. - (Adnkronos) - "Caro Genoa, non avrei immaginato né voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita, ma come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole… le nostre strade devono dividersi ancora una volta, purtroppo non per mia scelta… spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto… ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c'è niente da fare, i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo, mi dispiace non aver raggiunto l'obiettivo ma ti auguro di volare in alto nei mesi e negli anni a venire". L'ex capitano del Genoa Domenico Criscito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Genova, 24 giu. - (Adnkronos) - "Caro, non avrei immaginato né voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita, maben sappiamo nonlesi spera o si… le nostre strade devono dividersi ancora una volta, purtroppo non per mia… spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto… ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c'è niente da fare, i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho datoil massimo, mi dispiace non aver raggiunto l'obiettivo ma ti auguro di volare in alto nei mesi e negli anni a venire". L'ex capitano delDomenico...

