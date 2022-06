(Di venerdì 24 giugno 2022)aveva già raccontato di soffrire di acufene e ipoacusia e nel brano Larsen (traccia dell’album “Prisoner 709”) aveva parlato della suacercando di fare dell’ironia per poter sdrammatizzare.per i fan di: “Mi”, ladi cui soffre Oggi, proprio in avvio del suo tour estivo, torna sull’argomento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

lorena_lorena57 : @saIva___ Che brutte notizie - blogtivvu : Brutte notizie per i fan di Caparezza: “Mi fermo”, ecco la malattia che lo tormenta da anni - Dna_1987 : @romeoagresti fammi capire perché stamattina arrivano solo brutte notizie, questo incontro fra #pimenta e la Juve h… - BegalliSabrina : RT @LabParlamento: Altro che #fakenews. Ci vogliono quelle 'cattive': Ascoltare brutte notizie aiuta a sentirsi meglio - NadirTacchi : @senzasinistra @ilfoglio_it Brutte giornate per i negazionisti climatici del @ilfoglio A minuti dovranno accusare l… -

LabParlamento

Scatta l'allarme per quanto riguarda il tanto atteso bonus 200 euro una tantum. C'è chi rischia di restare senza, ecco cosa sta succedendo.per molti lavoratori che rischiano di non ottenere il bonus 200 euro una tantum previsto dal governo. Ma per quale motivo Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da ...Arrivanoper coloro che lo attendevano con ansia. Offerte Amazon OSOM ha appena annunciato su Twitter che collaborerà con l'azienda Solana per la realizzazione di Solana Saga , uno ... Ascoltare brutte notizie aiuta a sentirsi meglio Brutte notizie per i fan di Caparezza: “Mi fermo, non posso rischiare”, ecco la malattia che tormenta da anni il celebre rapper.Chi di loro si è rifiutato di dare una mano nei Pronto soccorso come richiesto dall'Ausl Romagna si è trovato infatti oggi una brutta sorpresa in busta paga: un taglio della quota stipendiale ...