“Baby 4 in arrivo”. Morata e Alice Campello in dolce attesa. L’annuncio su Instagram (Di venerdì 24 giugno 2022) La famiglia Morata-Campello si allarga ancora di più e presto arriverà un quarto figlio per la coppia; sono stati proprio il calciatore della Juventus e l’influencer ad annunciare la gravidanza attraverso un tenero post pubblicato su Instagram che subito è stato ricoperto di commenti pieni d’amore, e qualcuno (tra i fan) ha già provato a indovinare se sarà un maschietto o una femminuccia. Alice Campello è incinta: L’annuncio su Instagram Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato una nuova gravidanza sui loro profili Instagram, sorprendendo tutti con questa meravigliosa notizia inaspettata. Non si sono soffermati troppo con le parole, ma la coppia formata dall’influencer e dal calciatore ha deciso ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) La famigliasi allarga ancora di più e presto arriverà un quarto figlio per la coppia; sono stati proprio il calciatore della Juventus e l’influencer ad annunciare la gravidanza attraverso un tenero post pubblicato suche subito è stato ricoperto di commenti pieni d’amore, e qualcuno (tra i fan) ha già provato a indovinare se sarà un maschietto o una femminuccia.è incinta:sue Alvarohanno annunciato una nuova gravidanza sui loro profili, sorprendendo tutti con questa meravigliosa notizia inaspettata. Non si sono soffermati troppo con le parole, ma la coppia formata dall’influencer e dal calciatore ha deciso ...

Marii_annaax06 : Baby Morata /Campello # 4 in arrivo ?????????? - sonoila_ : Baby Morata in arrivo piango un po’ ?????????? - pezzodiphi : baby morata 4 in arrivo io piango tantissimooooo - abovtlou_ : ALICE???? CAMPELLO???? DI???? NUOVO????? INCINTA???? BABY???? MORATA????? 4????? IN????? ARRIVO??????? - Nazaret1908 : RT @michiamanoansia: Alice Campello di nuovo incinta un altro baby Morata in arrivo ???????? -