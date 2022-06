Alternanza di schiarite e temporali anche di forte intensità

Leggi su bergamonews

Dopo idi giovedì sera, annunciatidalla Protezione civile, vediamo con gli esperti dell'Arpa Lombardia, come si evolverà il tempo su Bergamo e la provincia in questo venerdì 24 giugno. EVOLUZIONE GENERALE Un flusso di umide correnti sud-occidentali veicola corpi nuvolosi verso l'Italia settentrionale e la Lombardia, determinando brevi fasi di instabilità sui settori Alpini e con breve interessamento della pianura. Sabato 25 e Domenica 26 progressiva rimonta dell'anticiclone sub-tropicale con tempo soleggiato su tutta la regione, caldo in nuova accentuazione e ventilazione per lo più debole. Venerdì 24 giugno 2022 Stato del cielo: al mattino sereno o poco nuvoloso in pianura, da nuvoloso a molto nuvoloso su Alpi e Prealpi specie settori occidentali; nel pomeriggio nubi irregolari in pianura, molto nuvoloso sui rilievi, rapide