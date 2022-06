Addio Bancomat: novità per contanti e prelievi (Di venerdì 24 giugno 2022) Addio Bancomat. Quando è stato introdotto, diversi decenni fa, la sua ‘comparsa’ sembrava una cosa a dir poco eccezionale. La possibilità di effettuare diverse operazioni senza non dover varcare la soglia della banca appariva infatti ai più a dir poco rivoluzionaria. Ma, giusto il tempo di abituarsi al cambiamento che adesso è diventato obsoleto e la necessità di un suo rinnovo o, per meglio dire, di una sua sparizione diviene necessaria. Leggi anche: Bancomat e pos bloccati oggi, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo Addio Bancomat: la posizione del governo Il Bancomat, per sua intrinseca natura, favorisce l’evasione fiscale. Elemento quest’ultimo che certamente non piace al Governo il quale è favorevole alla sua eliminazione. Tenendo in considerazione che la continua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022). Quando è stato introdotto, diversi decenni fa, la sua ‘comparsa’ sembrava una cosa a dir poco eccezionale. La possibilità di effettuare diverse operazioni senza non dover varcare la soglia della banca appariva infatti ai più a dir poco rivoluzionaria. Ma, giusto il tempo di abituarsi al cambiamento che adesso è diventato obsoleto e la necessità di un suo rinnovo o, per meglio dire, di una sua sparizione diviene necessaria. Leggi anche:e pos bloccati oggi, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo: la posizione del governo Il, per sua intrinseca natura, favorisce l’evasione fiscale. Elemento quest’ultimo che certamente non piace al Governo il quale è favorevole alla sua eliminazione. Tenendo in considerazione che la continua ...

Pubblicità

CorriereCitta : Addio Bancomat: novità per contanti e prelievi - infoiteconomia : Addio prelievi: il bancomat va in ferie per sempre, come dovrai fare ora - Z3r0Rules : RT @OrtigiaP: Ma non erano quei dementi di complottisti che 15 anni fa già parlavano di chips nella mano ..il marchio della bestia?? Og… - infoiteconomia : Addio bancomat e sportelli automatici: banche e governi vogliono eliminarli per sempre - insomniac39012 : RT @OrtigiaP: Ma non erano quei dementi di complottisti che 15 anni fa già parlavano di chips nella mano ..il marchio della bestia?? Og… -