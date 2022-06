Aborto Usa, Biden: “Tragico errore della Corte Suprema” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi è un giorno triste per il Paese e per la Corte Suprema”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando la decisione della Corte Suprema sulla sentenza in materia di Aborto. Secondo Biden, annullando la sentenza Roe vs Wade – che rafforzava “l’uguaglianza ed il diritto alla privacy” – con un “Tragico errore” è stato tolto alle donne il “loro diritto di scegliere insieme ai loro medici libere dai vincoli della politica”. “La Corte Suprema ha tolto un diritto costituzionale agli americani, un diritto già riconosciuto”, ha aggiunto Biden, secondo cui si tratta di una cosa “mai avvenuta prima”. “La salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi è un giorno triste per il Paese e per la”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, commentando la decisionesulla sentenza in materia di. Secondo, annullando la sentenza Roe vs Wade – che rafforzava “l’uguaglianza ed il diritto alla privacy” – con un “” è stato tolto alle donne il “loro diritto di scegliere insieme ai loro medici libere dai vincolipolitica”. “Laha tolto un diritto costituzionale agli americani, un diritto già riconosciuto”, ha aggiunto, secondo cui si tratta di una cosa “mai avvenuta prima”. “La salute ...

