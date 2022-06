Xenoblade Chronicles 3 | cosa sappiamo dopo il Direct di giugno

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 giugno 2022) Non c’è (quasi)senza, e stavolta Nintendo ne ha dedicato uno esclusivamente a3: ecco tutte le novità Che dire, ci aspettavamo une Nintendo ce lo ha servito su un piatto d’argento: la portata principale, ieri, era3. Il gioco, previsto sulla console ibrida il 29 luglio, collegherà le precedenti due avventure targate Monolith Soft. Nello specifico, gli eventi di entrambe sono legati a doppio filo nel loro futuro, ma quest’avventura promette anche un punto d’inizio ideale anche per i nuovi arrivati. Come sempre avviene in questo franchise, i protagonisti Noah e Miyo si ritrovano invischiati in un conflitto di proporzioni tanto titaniche quanto i colossali corpi inermi che lo ...