Uomini e Donne, discussa coppia del trono over al concerto di un famoso cantante (Di giovedì 23 giugno 2022) La redazione di Uomini e Donne e Vasco Rossi hanno mantenuto la loro promessa e così in occasione del concerto di Vasco Rossi a Bari, sugli spalti dello Stadio San Nicola tra gli spettatori c'erano anche Alessandro Rausa e Pinuccia Della Giovanna, chiacchieratissima coppia (di amici, anche se lei vorrebbe di più da lui) del trono over di Uomini e Donne. Stando ai presenti che li hanno avvistati e fotografati, Alessandro e Pinuccia sono stati intercettati da moltissima fan del talk-show di Maria De Filippi che hanno chiesto di fare delle foto con loro. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un figlio La coppia, nata tre anni fa ...

