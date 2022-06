Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale per ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di Potenza richiede una risposta netta unitaria e solidale al fine di giungere a ripristino di condizioni di pace lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla conferenza Nazionale nella cooperazione allo sviluppo per il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel un momento decisivo per l’Unione Europea sono fiducioso che oggi daremo lo status di candidato al Ucraina la Moldavia ed esprimere una Chiara è forte prospettiva Europea per la Giorgia il riferimento al fresca e entra nell’ultima versione della bozza di conclusioni del Consiglio Europeo il testo le 40 preso visione nel paragrafo Ditemi conomici vede una punta nella quale consiglio nel ...