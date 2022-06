Tommaso Zorzi fa shopping in Marocco con Shailene Woodley, ma lui non sa chi sia (Di giovedì 23 giugno 2022) Ritrovarsi in un negozio con Shailene Woodley e scambiarla per una classica turista americana. È quello che è successo a Tommaso Zorzi attualmente in vacanza a Marrakech col fidanzato Tommaso Stanzani. A raccontarlo è stato proprio Zorzi su Instagram: “Ero in questo negozio che provavo dei vestiti, tra cui questo che ho comprato, e c’era un camerino solo. Dunque, io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli. ‘Compra questo’, ‘No prendi quello’. Mi hanno fatto prendere verde questo si indica il vestito, ndr che stavo per prendere blu. Comunque Tommy Stanzani, ndr stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impanicato. Questo perché?”. E qua interviene Tommaso Stanzani: “Ea Shailene Woodley, ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 giugno 2022) Ritrovarsi in un negozio cone scambiarla per una classica turista americana. È quello che è successo aattualmente in vacanza a Marrakech col fidanzatoStanzani. A raccontarlo è stato propriosu Instagram: “Ero in questo negozio che provavo dei vestiti, tra cui questo che ho comprato, e c’era un camerino solo. Dunque, io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli. ‘Compra questo’, ‘No prendi quello’. Mi hanno fatto prendere verde questo si indica il vestito, ndr che stavo per prendere blu. Comunque Tommy Stanzani, ndr stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impanicato. Questo perché?”. E qua intervieneStanzani: “Ea, ...

Pubblicità

realtimetvit : Fidarsi è bene, ma dubitare è meglio. I nostri panelist lo sanno bene. ?? Non perdere l'ultima puntata di… - realtimetvit : I panelist sono carichi. E voi? ?? #QuestaECasaMia INIZIA ORA su #RealTime #canale31 @barbaraforia @tommaso_zorzi… - tommaso_zorzi : Buona fortuna! ?? #QuestaECasaMia #tzvip - Annamar86355213 : RT @CarmenO222: Noi sappiamo molto bene che 'Anche Tommaso Zorzi sta sotto questo bel cappello di leggerezza e cultura'. È il motivo per il… - elisicci : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi fa shopping in Marocco con Shailene Woodley, ma lui non sa chi sia -